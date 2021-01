V obchodě specializovaném na prodej potřeb pro veselé večírky a oslavy došlo 28. prosince k tragédii. Rodina a známí se zrovna sešli kolem prázdné nádoby se stlačeným plynem, aby ji vyměnili za novou. Něco se hodně nepovedlo, protože vzápětí blízcí i vzdálenější sousedé uslyšeli ohlušující explozi a hned nato zoufalý nářek a sténání.

Roztržená plynová bomba skupinku odhodila a vážně zranila čtyři děti a dva dospělé. Byla mezi nimi i matka a její syn. Sousedé po prvním šoku začali pomáhat, jak se dalo. Na pomoc dorazili i hasiči a záchranáři. Nejvážněji zraněný chlapec byl bohužel nedlouho po výbuchu prohlášen za mrtvého.

Jeden z šokovaných místních obyvatel Marvzkie Muyco médiím řekl, že právě obědval, když k výbuchu došlo. „Všichni vyběhli ven podívat se, co se děje, byl slyšet křik, a pak další sousedé běželi do toho obchodu, kde prodávají ty balonky,“ uvedl. Hasiči zejména dohlíželi na to, aby nedošlo k požáru nebo dalšímu neštěstí.

Policie nadále pokračuje v šetření, jak k neštěstí došlo, a nabádá obyvatele nejen provincie, aby byli obezřetnější při manipulaci s hořlavými látkami.