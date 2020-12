Kriminalisté dále rozplétají případ vraždy novorozence v Karlových Varech. Toho našli u řeky zabaleného do ručníku. Vyšetřovatelé opět žádají o pomoc veřejnost, zveřejnili fotky ručníku, ve kterém bylo nebohé dítko zabalené.

Českem minulý týden otřásl nález mrtvého novorozence v Karlových Varech. Kriminalisté případ vyšetřují jako zvlášť závažný zločin vraždy. Tělíčko bylo nalezeno nedaleko Chebského mostu náhodným svědkem.

Podle informací Blesku mrtvé dítě mělo mít údajně v ústech nacpaný kus hadru a obličej mělo mít oblepený lepicí páskou. Mrtvým novorozencem měla být holčička. Smutné je, že asi 15 minut chůze od místa hrůzného nálezu je funkční babybox.

Policie před několika dny veřejnost prosila o pomoc. „Pokud se ve Vašem okolí nachází žena, která byla těhotná a po porodu s sebou dítě nemá, obraťte se taktéž na linku 158 či je možné informace sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Na veřejnost se policie obrací znovu. Policisté zveřejnili fotografie ručníku, do kterého bylo dítě zabalené. „Tělo novorozence bylo nalezeno v růžovém ručníku, v jehož spodní části je velký oboustranný nápis Bohemia Lázně a.s. Karlovy Vary. Podle zjištěných informací zmiňované zařízení tento typ ručníku již několik let svým hostům neposkytuje,“ uvádí Kopřiva.

Pokud ručník někdo poznává, měl by se ihned obrátit na policisty. „Pokud ručník poznáte a víte o osobě, která ho vlastnila a s případem by mohla mít cokoliv společného, volejte na bezplatnou telefonní linku 158, kde je možno informace poskytnout i anonymně,“ dodal mluvčí.