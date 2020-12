Bylo září, rok 2019. Češku Lucii v São Paulu zadržela policie, která šla, zdá se, najisto. V poměrně neobvyklých předmětech – šachovnici a replice vzácného obrazu – u Češky objevili šest kilo kokainu!

Lucie nejprve skončila ve vězení. Od toho nakonec soud upustil, důvodem bylo to, že měla s sebou malou dcerku. Prakticky ji tak zachránila před nepříliš populárními brazilskými věznicemi. Nastalo tak domácí vězení, celou dobu má dítě u sebe.

Byl naplánovaný i soud, který měl rozhodnout o její budoucnosti. Kvůli koronavirové pandemii byl ale odročen. „Soud stanovený na konec května byl z důvodu omezení činnosti soudního systému v souvislosti s epidemií covid-19 odročen. Česká občanka vyčkává na konání soudního jednání v domácím vězení společně s nezletilou dcerou,“ uvedla pro Blesk Ředitelka tiskového odboru a tisková mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

Následuje prohlášení, které Lucie poslala Blesku, ve zcela nezměněné podobě:

Vážení,

Lucie Tsarucha nyní vydává toto prohlášení se svými právníky v Brazílii, aby oficiálně objasnila některé kontroverzní body, které byly projednávány v posledních měsících.

Lucie odletěla do Brazílie jako každý normální turista, z ryze osobních důvodů. Nikdy neměla ani neplánovala žádnou účast na obchodování s nelegálními drogami. Když však měla odletět z Brazílie, muž, se kterým byla v kontaktu na dálku a kvůli kterému přiletěla do Brazílie na jeho osobní pozvání, ji překvapil tím, že jí poslal „dárek“, který chtěl přivézt pro něj do Macaa. Údajně se jednalo o rodinné dědictví, dle jeho slov.

Lucie to však okamžitě odmítla. Lucie dostala tento dárek ve svém hotelu v Brazílii a ani se ho nedotkla. Nechala to všechno v hotelu, kde žila, a zamířila na letiště, aby opustila zemi, ale bohužel ona a její dcera neměly potřebná očkování proti žluté zimnici, takže je letecká společnost nenechala nastoupit na let z Brazílie. Poté, co jí tento muž začal vyhrožovat a řekl jí, aby se pro dárek vrátila, se Lucie ze strachu a tlaku musela vrátit. Byla sama v cizí zemi s malým dítětem, kde nikoho neznala.

K jejímu překvapení jí po příjezdu do hotelu kde ony obrazy nechala překvapila policie, která při kontrole obsahu daru (obrazů) zjistila, že je v nich řada narkotik. A v tento okamžik, si Lucie uvědomila, že jí tento muž podvedl a bez jejího vědomí ji chtěl pro tento zločin sprostě vvyužít.

Toto jsou fakta a Lucie s pomocí svých právníků dokáže, že si nikdy nebyla vědoma žádného provinění. Pravda bude prokázána prostřednictvím konverzací WhatsApp. Policie však její mobilní zařízení s důkazy zabavila a my jsme k nim zatím neměli přístup. Ani po četných žádostech v procesu, ve kterých soudce souhlasil s obhajobou a nařídil policii doručit zprávu z mobilního telefonu, policie nereagovala a ignorovala soudní příkazy.

Toto chování ze strany policie je velice zvláštní a bude projednáno při soudním jednání. Je zde neúcta k soudci, brazilskému trestnímu řízení a Lucii. To nezůstane nepotrestáno a současná obrana zpochybní tento nedostatek policejní reakce na jednání. Bohužel, díky koronaviru jsou všechny procesy, které zde normálně probíhají pomalu ještě pomalejší. První slyšení je již naplánováno na duben a zde dokážeme Luciinu nevinu.

Pro rodinu a přátele nejnovější zprávy: Lucie je v pořádku, stará se o sebe a svou dceru a odpovídá na soud doma (což je skvělé, protože obžalovaní ve většině případů reagují na soudní spory tohoto druhu ve vězení). Takže nyní musíme být trpěliví a věřit ve spravedlnost a pravdu, která, i když zde trvá dlouho, výjde na povrch a Lucie bude očištěna od všech obvinění zde a po tak dlouhém čekání bude propuštěna zpět do své země. Tímto žádáme každého, komu bude toto prohlášení doručeno, o doslovnou citaci bez úprav nebo zásahu do textu.

Zdravíme vás, Fabio Fajolli, Gustavo Polido a další právníci z týmu.