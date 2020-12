Další Vánoce ve vězení stráví Tereza Hlůšková, která čeká v Pákistánu na jednání soudu, jenž má rozhodovat o jejím odvolání. Soud se totiž Tereziným případem podle zdroje Blesku do konce roku už určitě zabývat nezačne.

Tereze tak zbyly jen oči pro pláč. Strávit Vánoce doma s rodinou na Moravě bylo jejím velkým snem, do toho ale kromě pomalých soudů vstoupila i probíhající koronavirová krize.

Situace ohledně šíření koronaviru se podle pákistánského novináře Alího Aršáda na konci roku rapidně zhoršila, a tak dostali soudci od 14. prosince do 1. ledna volno. Soudy se v této době budou zabývat jen těmi nejdůležitějšími případy, mezi které ovšem Terezina kauza nepatří.

Tereza Hlůšková tak vyhlíží další svátky za mřížemi. V minulosti Vánoce ve vězení snášela velmi těžce a upínala se k jednání odvolacího soudu, od kterého si slibovala propuštění na svobodu.