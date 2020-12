„Nestalo se to ze dne na den, všechno to začalo, už když jsme byli malé děti,“ uvedla v rozhovoru pro televizi Expressen žena, která svého vlastního bratra neviděla od svých dvaceti let. Když byl chlapec v sedmé třídě, začala ho matka postupně izolovat od ostatních. „Já ani sestra jsme ho nesměly vídat, nesměl se setkávat s babičkou a s dědou a samozřejmě ani s přáteli,“ popsala žena.

Podle ní byla matka vždy přehnaně ochranářská, protože kdysi ztratila syna. „Když se jí narodil další syn, dala mu stejné jméno a tvrdila, že se její syn vrátil.“ Jako dítě byl prý bratr úplně normální, a dokud jej matka neizolovala, trávili společně spoustu času. Možná proto ji také muž poznal, když ho přišla hledat.

Sestra měla už delší dobu podezření, co její matka dělá, a tak ve chvíli, kdy zjistila, že je matka v nemocnici, vydala se prozkoumat byt, kde prožila dětství. „Byl to tmavý byt, v jednom pokoji byla zapnutá televize a odporně to tam páchlo. Když jsem vešla, zašeptala jsem ,Ahoj, slyšíš mě?‘ a pak jsem zaslechla něco z kuchyně,“ ve světle pouliční lampy uviděla nohy svého bratra.

Ačkoliv se neviděli dlouhé roky, když zapálila svíčku, prý ji poznal. „Jenom opakoval moje jméno, pořád dokola. Byl psychicky vystresovaný a ustrašený, ale zároveň byl rád, že mě vidí,“ vypověděla sestra s tím, že jeho fyzický stav byl otřesný. Měl mokvavé rány na lýtkách a v ústech pouhé dva zuby, sestra ho vzala do nemocnice, kde ho museli operovat.

Muž nebyl v bytě ovšem zamčený, což potvrzují i sousedé, kteří ho prý občas viděli. Většinou v noci. Tím, jak ho však matka izolovala od světa, ho zcela ovládla. „Mentálně na tom byl tak špatně, měla nad ním naprostou moc, byla jako vůdce nějaké sekty,“ prohlásila sestra.

Jenže podle švédské prokuratury se nenašly žádné důkazy, že by muž byl v bytě proti své vůli nebo že by ho matka týrala, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. Švédka všechna obvinění odmítla a byla ve středu propuštěna. Prokurátorka Emma Olssonová ve čtvrtek oznámila, že proti ženě nebude zahájeno trestní stíhání. „Z našeho ohledání bytu nevyplynuly žádné důkazy svědčící o tom, že by tam muž byl držen proti své vůli,“ řekla prokurátorka. Podle ní se nezjistilo, že by v bytě byly nějaké uzamykatelné prostory ani vybavení, které by umožnilo někoho znehybnit či spoutat.

Nepotvrdilo se ani to, že by některé ze zranění hospitalizovaného muže bylo způsobeno cizím zaviněním. „Nyní je nejdůležitější jim oběma pomoci, a nikoli hledat obětního beránka,“ dodala Olssonová.