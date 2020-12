Ve vězení zemřel Ian Trainer, třiaosmdesátiletý důchodce, který skončil za mřížemi kvůli hlasitému rádiu! Rodák z anglického Aintree byl v uplynulém roce ve vězení několikrát a to za porušení soudního zákazu. V roce 2019 soud vydal nařízení, jež mu zakazovalo, aby pouštěl rádio mezi 9. a 22. hodinou v hlasitosti nad 65 decibelů. Trainer však toto nařízení opakovaně porušoval.

Do křížku se svým sousedem se několikrát dostal důchodce Ian Trainer z anglického města Aintree. Třiaosmdesátiletý muž si rád doma pouštěl nahlas rádio, tím však obtěžoval svého souseda Thomase Michaela Thompsona. Trainer si měl rádio pouštět nahlas několik let, a tak se soused rozhodl to začít řešit. V prosinci roku 2019 na svého souseda podle informací britského deníku Daily Mail zavolal policii.

Poté, co strážce zákona muže zatkl, mu měl Trainer říci: „Rád si pouštím muziku nahlas, užívám si to.“ Kvůli hlasité hudbě skončil Trainer u soudu, kde údajně vypověděl, že trpí nachlazením, kvůli čemuž špatně slyšel. Navíc kvůli zdravotním problémům nemůže nosit sluchátka. Od soudu odešel s nařízením, aby nehrál hudbu mezi 9. a 22. hodinou o síle nad 65 decibelů.

Nařízení však opakovaně porušil, a tak za poslední rok skončil několikrát ve vězení. V únoru byl odsouzen na čtyřiadvacet dní za mřížemi a v červnu se podle informací britského deníku Metro objevil u soudu prostřednictvím videohovoru a byl vzat do vazby.

Koncem listopadu přišla smutná zpráva, která zasáhla celé jeho rodné město. Trainer ve vězení zemřel. Muž byl převezen do nemocnice, ovšem už mu nebylo pomoci. Zatím není jasné, co bylo příčinou jeho smrti. „Je absolutně ostudné uvěznit důchodce za to, že si přehrává muziku tak nahlas, protože je hluchý,“ uvedla Jeanette Buhagiarová. „Jaká ostuda. Chudák pravděpodobně jen znovu prožíval vzpomínky,“ řekla Jennifer Tyrrelová.

„Je to srdcervoucí,“ řekla Lisa Holmesová. Ovšem našli se i tací, kteří s nařízením soudu souhlasili. „Jen proto, že mu bylo třiaosmdesát, ho neomlouvá za to, že byl ignorant. Opakovaně byl pachatelem a neustále ignoroval soudy a policii,“ řekl Ryan O'Hanlon.

Jak to chodí ve vězení, se dozvíte z Deníku predátora: