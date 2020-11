Půvabná kráska a dobrá duše, tak popisují její nejbližší Brittany Phillipsovou. Zemřela na následky zranění, které jí způsobil její expartner tím, že ji v sobotu 21. listopadu úmyslně srazil na silnici Riviera Road v Mississippi.

Žena ze Starkvillu byla převezena do místní nemocnice, kde byla následujícího rána prohlášena za mrtvou. Podle televizní stanice WCBI došlo před napadením k hádce. Kitchens byl zatčen a obviněn ze zabití. Nakonec ho však propustili po zaplacení kauce ve výši téměř 550 tisíc korun. Do května 2020 přitom pracoval ve městě Tupelo jako policejní strážník. Známí zesnulé ho popisují jako hrubiána, který se nezdráhal přejet matku svého dítěte.

Brittany pracovala jako glamour modelka a vlastnila dva butiky. Podle její kamarádky to byla velice citlivá a vnímavá osoba s vlastními názory, která by se rozdala pro své blízké a děti. „Zanechala na světě dvě děti, Carley (7) a Kaleba, kterému je pouhých 10 měsíců. Život jí byl ukraden příliš brzo, její rodina by ocenila podporu během této traumatické doby,“ píše se na stránkách GoFundMe.