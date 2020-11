Nehoda se stala krátce před 18:00. „Čtyřiasedmdesátiletý řidič škodovky jel ve směru od Slavkova na Strání. Za tmy a mlhy při průjezdu levotočivou zatáčkou z doposud přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo ze silnice do travnatého příkopu, kde narazil do směrových sloupků a betonového mostku. Po nárazu do mostku se vozidlo přetočilo a poté dopadlo zpět na kola,“ uvedla mluvčí.

Při neštěstí zemřely dvě ženy

Zraněného řidiče převezli záchranáři do nemocnice. „Dvě spolujezdkyně ve věku 78 a 45 let utrpěly zranění neslučitelná se životem. Alkohol u řidiče jsme vyloučili provedením dechové zkoušky. Přesné okolnosti této tragické události nadále vyšetřují jak uherskohradišťští kriminalisté, tak dopravní policisté," doplnila Kyšnerová. Silnice I/54 byla kvůli havárii několik hodin obousměrně uzavřena.

Tragédie se Zlínsku nevyhýbají

Tragická nehoda, při které zemřeli dva lidé, se ve Zlínském kraji stala také 25. října. U Jasenné na Zlínsku sjelo osobní auto v zatáčce ze silnice, narazilo do stromu, převrátilo se na střechu a začalo hořet. Řidička vozu ani její spolujezdkyně nehodu nepřežily.

Podle dostupných údajů zahynulo letos při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji už 24 lidí. Za loňský rok si vyžádaly nehody na silnicích v regionu podle oficiálních policejních statistik 19 lidských životů.