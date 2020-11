Muž (45) obviněný z vraždy muže na Vsetínsku skončil ve vazbě. Hrozilo, že by mohl utéct, ovlivňovat nevyslechnuté svědky nebo opakovat trestnou činnost. Obviněný autem srazil mladšího muže na kole, udeřil ho a poté bodl. Celému incidentu předcházel slovní konflikt.

Okresní soud ve Vsetíně ve čtvrtek odpoledne poslal do vazby pětačtyřicetiletého muže, kterého policie obvinila z vraždy známého v Hošťálkové na Vsetínsku. Soud shledal existenci všech tří vazebních důvodů.

„Muž byl vzat do vazby ze všech tří vazebních důvodů. Je nebezpečí, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, ovlivňovat nevyslechnuté svědky, případně by mohl také opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán," uvedl místopředseda vsetínského okresního soudu Aleš Matura.

Proti usnesení je přípustná stížnost, obviněný si podle Matury ponechal lhůtu. Za vraždu hrozí útočníkovi až dvacetileté vězení.

Podle policie muž svého o devět let mladšího známého, který jel na kole, v úterý ráno v Hošťálkové po předchozím slovním konfliktu schválně srazil autem. Následně útočník muže fyzicky napadl, bodl ho nožem a ležícího znovu úmyslně přejel vozem. Agresor, který byl pod vlivem pervitinu, pak z místa utekl. Napadený muž útok nepřežil.

Pátrací akce po unikajícím muži, ke které byl povolán i policejní vrtulník, trvala několik desítek minut. Muže se policistům podařilo i díky všímavosti místních vypátrat a zadržet, i když se snažil při útěku maskovat. Podle zjištění policie se zbavil vlastního ošacení a bot a oblékl se do šatů, které sebral z prádelní šňůry u jednoho z domů.

Vyšetřovatel ve středu zadrženého muže obvinil z vraždy. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí 12 až 20 let vězení. Muž byl podle policistů v minulosti za násilnou trestnou činnost už trestán.

