Obchod s pervitinem mladému muži jen kvetl. „Drogu distribuoval dalším osobám, mimo jiné prostitutkám na trase Havlovice, Babylon a Folmava. Prodal nejméně 47 dávek pervitinu a přišel si tak minimálně na 35 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

S pervitinem kšeftoval i přesto, že už ho za to před třemi lety potrestal tachovský soud. Dealer dostal dva roky podmíněně odložené na dobu tří let. V jeho případě to znamenalo do prosince letošního roku.

Sám také drogy užíval. Dokonce mu kvůli nim policisté v létě zadrželi řidičák. Když ho krátce na to na Domažlicku opět viděli za volantem, chtěli jej zastavit.

Ujížděl policii

„Řidič ale nereagoval na zvukové a světelné znamení policistů, přejížděl do protisměru, nebezpečně předjížděl v nepřehledných úsecích a svým jednáním a jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu,“ popsala Brožová.

Nakonec dealera zastavil až tak zvaný PIT manévr. Tedy kontrolovaný šťouchanec předního rámu policejního auta do zadní boční části pronásledovaného vozu.

„Řidič poté vyjel na louku a havaroval. Orientační test reagoval pozitivně na přítomnost pervitinu ve slinách,“ dodala Brožová. Následné testy potvrdily, že pervitin před jízdou opravdu užil.

Policisté teď muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Na soud si počká ve vazbě.