Brutální útok otřásl obcí Proseč pod Ještědem na Liberecku. Do domu pětaosmdesátiletého seniora se tam snažila dostat trojice mužů s tím, že mu nabrousí nože. Muž je odmítl, a tak se tři muži snažili dostat do domu násilím! Ovšem v tu chvíli tam přišel jeho příbuzný, který je upozornil na to, že je podomní prodej ve městě zakázaný. Trojice ho zmlátila lopatami!