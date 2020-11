Na 7 a půl roku do vězení za loupež poslal v pondělí Krajský soud v Brně kadeřnici Renatu M. (35). Letos v únoru v Boskovicích podle obžaloby v bytě přepadla Ivonu N. (63), zástupkyni společnosti poskytující nebankovní půjčky. Mladá žena zoufalá z kolotoče exekucí, nesplácených půjček a dluhů měla uhradit pravidelnou splátku. Po vstupu do bytu zaútočila dřevěnou tyčí, oběť bodala a řezala zalamovacím nožem.

„Bila mě do hlavy, chránila jsem si ji oběma rukama. Pak mě něčím píchla do krku a pořezala v obličeji a na rukách. Ležela jsem na zemi a předstírala, že jsem mrtvá. Prošla pokoj, chvíli nade mnou stála a pak zabouchla dveře,“ popsala několik minut trvající horor Ivona N.

Útočnice z bytu ukradla 58 tisíc, které vzápětí odevzdala exekutorovi. „Moc mě to mrzí, vzpomněla jsem si na bratrance, který rodinu zatáhl do dluhů. Chytl mě na něj vztek, ani nevím, co jsem dělala,“ vzlykala u soudu.

Bratranec Jaromír si totiž v roce 2005 chtěl půjčit peníze údajně na rekonstrukci domu. Potřeboval však pro banku zástavu. Tou se stál dům jeho tety, ve kterém bydlela i Renata M. Když se ukázalo, že muž hypotéku ve výši 800 tisíc nesplácí a hrozí exekuce, dostala se rodina Renaty do nekončícího kolotoče, kdy se vše vytloukalo půjčkami všeho druhu. Mimo jiné si musela vypůjčit statisíce na vyplacení rodného domku z exekuční dražby.

Obhájce: Chtěla zachránit rodinu

Únorový útok na věřitelku byl nejspíš poslední kapkou. Mladá žena v tísnivé situaci se totiž s finančními problémy příliš nesvěřovala. „Ona se postavila do role hrdiny, který zachraňuje svou rodinu. Pracovala, snažila se splácet podle svých schopností," řekl její obhájce. Podle něj však nešla do bytu vraždit, jednalo se o zkrat. A požadoval změnu kvalifikace na těžké ublížení na zdraví a krádež.

Napadená dodnes trpí zdravotními potížemi, na rukou má tři nehybné prsty poté, co odvracela rány dřevěnou tyčí. „Šlo o brutální útok, obžalovaná mířila na životně důležité orgány. Při operaci lékaři dokonce vytáhli z čelisti oběti úlomek nožíku. Útok způsobil pracovní omezení ženy na šest týdnů, trpí posttraumatickou stresovou poruchou,“ konstatovala státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Mladou ženu obžalovala z pokusu o vraždu se sazbou od 12 do 20 let vězení.

Z pokusu o vraždu jen loupež

Senát v čele s Tomášem Kurfiřtem měl ale jiný názor. Podle něj šlo i přes surový způsob napadení o loupež. „Obžalovaná vešla do bytu se zištným důvodem, potřebovala peníze na splátky. Vyzbrojila se dřevěnou tyčí a zalamovacím nožem a okamžitě zaútočila. Motivem bylo opatření si peněz,“ vysvětlil soudce Kurfiřt.

Kadeřnice, která aktuálně dluží stovky tisíc korun, si trest odpyká ve věznici s ostrahou. Napadené ženě má podle pondělního verdiktu zaplatit jako bolestné a ušlý zisk 337 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, žalobkyně se na místě odvolala.

