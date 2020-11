Tři roky za mřížemi stráví anestezioložka Helga Wautersová. Jednapadesátiletá lékařka má navíc zákaz vykonávat lékařskou činnost. Rodačka z Belgie byla v roce 2014 přivolána k porodu Xynthie Hawkeové, u níž nastaly komplikace. Wautersová se však k porodu dostavila opilá. Osmadvacetileté rodičce strčila omylem dýchací trubici do jícnu místo do průdušnice!

„Bylo to jako Bagdád,“ řekla před francouzským soudem ve městě Pau zdravotní sestra, která v roce 2014 asistovala u porodu Xynthie Hawkeové. Při porodu osmadvacetileté prvorodičky nastaly komplikace a musel být proveden okamžitě císařský řez. U porodu sloužila anestezioložka Helga Wautersová, která pacientce ten den již podala epidurální anestezii.

Wautersová se proto vrátila do nemocnice, ale ve značně podnapilém stavu. Sestra uvedla, že z jejího dechu byl cítit alkohol a na sále se odehrálo něco, co je snad možné vidět pouze za války.

Podle prokurátorky Orlane Yaouangové pacientka během zákroku začala zvracet a křičet: „To bolí, to bolí!“ Tím však horor na sále neskončil. Podle informací britského deníku Daily Mail Wautersová, která byla v práci méně jak dva týdny, vložila dýchací trubici do pacientčina jícnu místo do průdušnice! Porod dopadl tragicky. Hawkeová upadla do kómatu a o čtyři dny později zemřela. Svého novorozeného chlapce, který se narodil zdravý, nikdy neviděla.

Wautersová přiznala, že je chronická alkoholička a posledních deset let začínala den směsí vodky a vody. Lékařka se měla do Francie přestěhovat poté, co byla propuštěna z belgické nemocnice právě kvůli problémům s alkoholem.

Ovšem personální agentura, která ji najala, nezkontrolovala řádně všechny její záznamy. Wautersová nejdříve vyšetřovatelům tvrdila, že si dala ten den jen skleničku růžového vína s přáteli. Avšak poté, co byla vzata do vazby, bylo zjištěno, že promile v krvi odpovídala zhruba deseti podobným skleničkám.

Wautersová se u soudu kála a tvrdila, že za posledních šest let si prošla naprostým peklem. „Nechci ze sebe udělat oběť, ale byla jsem přemožena svou závislostí, kterou i přes veškeré úsilí nemohu dostat pod kontrolu. Teď si uvědomuji, že moje závislost byla neslučitelná s mou prací. Této smrti budu litovat celý svůj život,“ řekla před soudem.

Prokurátorka však uvedla, že lékařka měla svou závislost nahlásit. „Nemůžeme si vybrat to, zdali budeme alkoholiky, a já ji za to nemohu vinit, ale viním ji za to, že vystavovala své pacienty nebezpečí. Stáhla s sebou Xynthii,“ řekla Yaouangová. Soud shledal lékařku vinnou a byla odsouzena na tři roky za mřížemi. Navíc má zákaz vykonávat lékařskou činnost a musí zaplatit rodině zesnulé odškodné.