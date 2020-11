S manželem se těšila na děťátko, o to víc je nepochopitelné, jak matka (37) po nečekaném porodu zareagovala. Syn se prodral na svět předčasně již ve 28. týdnu v momentě, kdy byla žena i s mužem doma. Místo, aby hned volali záchranku, šli si rodiče i s miminkem lehnout. Syn se už neprobudil, zemřel na krvácení a podchlazení. Rodičům hrozilo až šest let vězení, Krajský soud v Plzni jim nakonec dal podmínku.

Obžalovaná žena porodila za přítomnosti otce předčasně v kuchyni bez lékařské pomoci či odborné asistence. Následně nepřivolali lékařskou pomoc, nepodvázali pupečník, nezajistili dítěti pomoc a dostatečně tepla. Pak odešli spolu s novorozencem spát do ložnice,“ citoval server novinky.cz státní zástupkyni. Dítě zemřelo.

Okresní soud začátkem září uznal rodiče vinnými z usmrcení z nedbalosti, trest jim ale neuložil. Odůvodnil to tím, že nejvíc jsou potrestaní tím, že přišli o dítě. Krajský soud v Plzni nyní ale toto rozhodnutí změnil a rodičům dal roční podmínku.

„Okresní soud nesprávně upustil od potrestání. Nedostatečně zohlednil závažnost deliktu. Nevzal v úvahu přitěžující okolností, že se obžalovaní dopustili jednání na bezbranném dítěti, kterému tím odebrali právo na život," řekl podle servru novinky.cz předseda odvolacího senátu Josef Jaroš.

Nevěděla, že by měla volat lékaře

Matka u okresního soudu uvedla, že byla v poporodní euforii.„Neuvědomila jsem si v poporodní euforii, že by se k dítěti v sedmém měsíci měla hned volat záchranná služba. Nevěděla jsem to, byla to chyba. Šla jsem se pak osvěžit. Byla jsem pak v posteli, dítě na mně, placenta byla v misce vedle nás. Plánovali jsme, že ráno pojedeme k doktorovi," řekla žena u soudu.

O život chlapečka bojovali desítky minut

V průběhu noci matka zjistila, že dítě nedýchá a až v tu chvíli zavolali záchranku. Chlapečkovi už ale nebylo pomoci, o jeho život záchranáři bojovali desítky minut. „I přes veškerou snahu musela lékařka konstatovat smrt,“ řekla tehdy mluvčí záchranky Mária Svobodová. Podle lékařů vládla v domě rodiny nepřehledná situace, v místnosti například hořely dvě svíce. Do nemocnice odvezla sanitka nakonec matku.

Znalci v přípravném řízení uvedli, že dítě vykrvácelo do placenty, která byla uložena níž než tělíčko. Při včasném zásahu lékaře by ale mělo až 90% šanci na přežití.

Trestem je smrt dítěte

Matka soudu řekla, že porod byl tak rychlý, že než se manžel vrátil s ručníky, bylo dítě na světě. „Dítě bylo živé, přisálo se na prso, neviděla jsem žádné známky toho, že by bylo něco špatně. Chtěli jsme si pak na chvíli lehnout, odpočinout si. Dítě leželo na mně, bylo přikryté plenou, dekou a ještě peřinou. Víceméně byl ke mně celou dobu přisátý,“ uvedla u soudu.

Podle informací Blesk.cz rodila žena zhruba rok před totuto smutnou událostí také doma. Tehdy ale miminko naštěstí přežilo.

Neumí se zahřát

Běžné těhotenství trvá 40 týdnů, miminko narozené ve 28. týdnů je proto značně nezralé, neumí si například samo „vyrobit“ teplo. Potřebují okolní teplotu mezi 34 až 38 stupni, proto se musí hned umístit do tepla inkubátoru.

Matka u soudu se svěšenou hlavou pronesla, že udělala největší chybu svého života. „Měla jsem hned po porodu volat záchranku. Byla to největší chyba mého života.“