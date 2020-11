Zaměstnanci dvou konkurenčních pohřebních služeb ze Slovenska předvedli absolutně neprofesionální chování. Pustili se do sebe během práce přímo u patologie kvůli sporu o tělo mrtvé ženy. Zesnulá byla pozitivní na covid.

Celá bizarní situace nastala ve chvíli, kdy si na patologii do nemocnice přišla pro mrtvé tělo jedna z tamních pohřebních služeb a následně si ho odvezla do svého sídla. Když si pak pro tělo přijela druhá služba, netušila, že už o práci přišla.

„Odvezli ji bez toho, aby to rodina věděla, objednala si totiž pohřeb u nás,“ řekla TV JOJ majitelka pohřební služby Jana Fíniková. To ale odmítá druhá firma. Pozůstalí ji údajně kontaktovali telefonicky. „Měli jsme se s nimi ráno potkat, mezitím jsme se rozhodli pro převoz těla do pohřebního ústavu. Nikdo nám neřekl, že se něco ruší, i ústní objednávku bereme jako závaznou,“ uvedl majitel firmy Roman Hagara. Podle Finíkové ale měla jeho pohřební služba čekat na písemný souhlas od rodiny, aby mohla tělo z patologie vyzvednout.

Celá situace eskalovala před patologií, kde se obě firmy potkaly. Jeden ze zaměstnanců pak začal křičet, že jsou jeho konkurenti zloději a podvodníci, dokonce únosci a vyhrožoval soudem. Následně ale každá firma uvádí něco jiného. Jejich zástupci se obviňují z toho, kdo jako první zaútočil fyzicky.

Vše tak bude muset pravděpodobně vyřešit policie. Majitelka pohřební služby totiž na konkurenci podala trestní oznámení.