Šokovaní řidiči mohli sledovat, jak 2. listopadu vypadává ze zadní části sanitky mrtvý muž. Ten zůstal ležet uprostřed rušné silnice. Stalo se tak údajně kvůli závadě dveří, které se na hrbolaté cestě otevřely. Muž byl údajně migrující pracovník, který pracoval na stavbě.

Pohotový tým záchranářů se snažil nebožtíka co nejrychleji dostat zpátky do vozu, aby předešli další případné nehodě. Podle prodejce pouličního občerstvení se kolemjdoucí zastavovali, aby mohli nešťastné události přihlížet, zatímco taxikáři se ujali řízení dopravy.

Řidič sanitky později uvedl, že tělo vezli z nemocnice do nedalekého chrámu. „Když jsme jeli po výmolech, dveře se otevřely a tělo vypadlo. Naše chyba to nebyla, byla tam závada. Zvedli jsme tělo tak rychle, jak to šlo,“ uvedl tým dobrovolných záchranářů a dodal, že nehodu vyšetřují a vozidlo již opravili.