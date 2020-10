V pondělí 26. října se o tom, jak je práce strážce zákona nepředvídatelná, přesvědčili podpraporčík Lukáš Smrž a nadstrážmistr František Janáček. Byli společně s dalšími hlídkami povoláni k Chebskému mostu v lázeňském městě Karlovy Vary, kde se chystal k sebevraždě třiatřicetiletý muž.

Po příjezdu na místo začali policisté muži čin vymlouvat. „V tu dobu už byl opřený o zábradlí. Koukal do země a příliš nevnímal, co se kolem něj děje. My jsme se samozřejmě k němu přiblížili a snažili s ním navázat kontakt,“ popsal Janáček. Do služby nastoupil v listopadu minulého roku, podobný případ řešil vůbec poprvé.

„Po chvíli s námi začal mluvit. Řekl nám, že chtěl skočit, protože má osobní problémy a neví, jak je vyřešit. Vypadal a mluvil odhodlaně, takže jsme byli stále opatrní a ve střehu, kdyby se o to nakonec ještě pokusil,“ pokračoval Janáček. Nakonec se jim podařilo muže se sebevražednými sklony přesvědčit, že všechno má řešení, a ten nakonec opravdu svolil záchranářům, aby jej převezli do nemocnice na vyšetření.

Mladý policista se díky svým přesvědčovacím schopnostem zařadil vedle svých kolegů, kterým se podařilo zachránit lidský život. „Příliš dlouho nesloužím, takže jsem se s ničím podobným zatím ještě nesetkal. A musím uznat, že v tu chvíli je to opravdu psychicky velmi náročné. Když nám vyprávěl, co ho konkrétně trápí, tak jsem se snažil mu poradit a pomoc, jak problémy vyřešit, protože vzít si život opravdu není řešení. Nic cennějšího nemáme a já jsem rád, že se nám to podařilo a muž si svůj úmysl rozmyslel. Věřím, že své problémy vyřeší a do podobné životní situace se již nedostane,“ dodal na závěr.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.