Přerovští strážníci se nestačili divit, když kolem nich projížděl kamion, z něhož čouhala lidská ruka. Ihned si domysleli, že se uvnitř nákladního vozu někdo skrývá, a proto se pustili do pronásledování.

„Hlídka se zařadila za nákladní vůz a jela za ním do míst, kde by ho mohla bezpečně zastavit. Po chvíli se rozblikal maják, ozvala siréna a rozsvítil červený nápis stop,“ popsali strážníci na facebooku. Poté, co řidič kamionu zastavil, ze zadní části auta vyběhl člověk, který se snažil policii utéct.

Bohužel pro něj ho však hlídka ihned dostihla a skončil v poutech, to však nebylo vše. Při prohledávání auta nalezli strážníci ještě další osobu, která se v kamionu ukrývala. „Ten se o útěk ani nepokusil. Víc jich tam už nebylo,“ informovali v příspěvku na síti policisté s tím, že celou věc předali do rukou přivolané státní hlídky.