Případ týrání a zanedbávání čtyřměsíčního hošíka skončil smrtí děťátka. Chlapec byl po pěti dnech odpojen od přístrojů. Podle lékařů měl zranění, která mívají oběti těžkých dopravních nehod. Do nemocnice ho přinesl jeho otec, kterého teď policie pro kojencovu smrt vyšetřuje. Příbuzní ho ale brání, prý za vše může matka.

Z týrání a zanedbávání policie obvinila Ramela Echolse (28) z amerického Wisconsinu. Jeho syn Ky'mir Williams (†4 měs.) se 12. října dostal do nemocnice ve stavu, v němž jsou hospitalizovány většinou oběti vážných dopravních nehod. Tak to alespoň definovali lékaři, kteří dostali nešťastného hošíka do péče.

Podle obžaloby dítě zvracelo krev a mléko, jeho otec přesto nezavolal záchranku a trvalo mu, než syna dovezl do nemocnice sám. Role matky v případu je nejasná, podle webu deníku Daily Mail partnerovi údajně jen uložila, aby zavolal záchranku, víc se ale o jejím zapojení do věcí neví.

V nemocnici doktoři zjistili, že má chlapeček krvácení do mozku a další vážná vnitřní zranění. V pátek byl po pěti dnech usilovné snahy o záchranu života odpojen od přístrojů. Echols k chlapcovu stavu, v němž ho přivezl, policii nepodal žádné vysvětlení. Orgány činné v trestním řízení chystají žalobu proti otci rozšířit i o zabití.

Příbuzní Echolse ale brání, prý za vše může chlapcova matka, která se snaží jeho smrt svalit na partnera. On podle webu prý chlapce neměl svěřeného do péče. Matku policie zatím z ničeho neobvinila. Jisté je, že podle trestního rejstříku Echols nebyl žádný beránek. Má za sebou ozbrojené vloupání i řízení bez řidičáku.