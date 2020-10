Autor: ran, ČTK, for -

S vůdcem tajného sexuálního kultu Keithem Ranierem probíhá soud už od roku 2019. Raniere pod rouškou společnosti NXIVM, která se zaměřovala na síťový marketing, zneužíval a znásilňoval ženy. U soudu ale zaznívaly podivuhodné věci. Například to, že strůjce násilí na ženách hájil ten, u něhož by se to vůbec nečekalo – u otce jedné z obětí.