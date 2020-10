V přepočtu asi 56 milionů korun, to je částka, kterou našli v kufrech mladé ženy původem z Leedsu. Nyní čelí obvinění z praní špinavých peněz a může jí hrozit až čtrnáct let ve vězení. Částka, již si vezla v kufrech, je nejvyšší částkou zabavenou na britských hranicích za tento rok.

Hanlonová dříve prý pracovala pro náborovou firmu, s prací ale skončila a svým kamarádům prozradila, že si sehnala dobře placenou PR pozici. Její zatčení zcela šokovalo její babičku Maureen Downs (80), která tomu nemohla uvěřit. „Znám svou vnučku, nikdy by neudělala nic takového, z čeho je obviněna. Má zlaté srdce,“ řekla seniorka pro MailOnline.

Tvrdí, že Tara se nikdy nedostala do žádných problémů. Zároveň si myslí, že by neměla sebevědomí na to, projít letištěm s tolika penězi v kufrech. „Myslím, že jí někdo vyměnil tašky,“ prozradila důchodkyně své domněnky. Její vnučka údajně těžce nesla ztrátu své maminky. „Moje dcera zemřela a my jsme kvůli rakovině přišli o dalšího příbuzného.Taru to zlomilo. Byl to hrozný rok,“ sdělila. „Nemůžu teď ani spát, pořád doufám, že tahle noční můra skončí,“ dodala.

Babička také prozradila, že Tara milovala večírky a nejvíce ze všeho obdivovala divokou americkou krásku Kim Kardashianovou. Milovala ji tak moc, že podstoupila celkem 14 operací, aby vypadala více jako její vzor. Přestože měla ráda párty, byla prý podle sousedů velmi laskavá. Když pořádala oslavu svých třicetin, poslala sousedům dopis, v němž se omluvila za hlasitou hudbu, a pozvala je, aby také na oslavu přišli.