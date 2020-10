Podle informací e-Mostecko.cz měl opilý muž nakukovat do obchodů a nakonec se do jednoho z nich rozhodl vejít. Před vstupem do prodejny si ale svlékl zbývající oblečení a chtěl vstoupit. Prodavačky ho ale vyhnaly, prý se zdůvodněním, že nemá zakryté dýchací cesty.

Pracovnice obchodu následně upozornily městskou policii, která exhibicionistu zatkla. Svým jednáním mohl spáchat trestný čin. Strážníkům nadýchal dvě promile, a tak ho předali svým státním kolegům. Nezbývá než dodat, že ho tentokrát čeká velmi nepříjemná kocovina.