Mladý Tomáš Brůna přišel do obchodu Tesco ve Vysokém Mýtě s tím, že vrátí lahve od piva a koupí si pití. U vstupu do obchodu napomenul muže z ochranky, že nemá správně nasazenou roušku. Měl jí pod bradou, ústa a nos měl odkryté.

V souvislosti s koronavirem je každý povinen ve vnitřních prostorách nosit roušku nebo jinou pokrývku dýchacích cest. Tomáš si všechno natáčel. „Hej, poslouchej ty koště, ten telefon si smažeš než ti jí tady vypálim. Máš zákaz vole tady točit cokoliv," řekl Tomášovi muž z ochranky.

Tomáš ho opět proto upozornil, že má mít nasazenou roušku. Odpověď? „Ty koště jedno zku*vený! Ty mr*ko," pokračoval člen ochranky. Tomáš si vše natáčel proto, že se s mužem už setkal, tehdy ho také upozornil, že nemá roušku. Reakce byla dost podobná.

„Včera, když jsem tam šel, tušil jsem, že to bude stejný jako dny předtím, tak jsem zapnul mobil, ať se tím videem můžu pak obrátit na managera," uvedl pro Blesk.cz Tomáš.

Plivl na něj

Na druhém záznamu je vidět další agresivní reakce. Starší muž z ochranky se neustále pohybuje kolem Tomáše. V době, kdy vyndaval lahve z košíku, na něj neustále slovně útočil, nadával i na jeho matku. „Co, točíš si to?" ptal se. Poté na Brůnu naběhl s pěstí, že by ho chtěl udeřit. To si ale asi rychle rozmyslel.

Poté opět požadoval, aby smazané záběry smazal. „Točíš mě bez mého vědomí," hlásal. „A vy na mě útočítě," odpověděl Tomáš. U vchodu se pak připravoval, že by se s Tomášem chtěl prát. „Děláš frajery tak pojď. Dělej ty koště," pokřikoval.

Po další slovní rozepři Tomáše muž poplival a vzápětí na to utekl. Hned se ale vrátil. „Nevím, jestli je u vás doma normální flusat na normální lidi. Obvzláště v době koronaviru," říká Tomáš na videu.

Lidské selhání!

Blesk.cz se obrátil na tiskového mluvčího Tesca Václava Koukolíčka s tím, zda celý incident prověřují. Ten chování člena ochranky označil za lidské a profesionální selhání. „Jeho chování je naprosto nepřípustné. V reakci na to jsme okamžitě požádali agenturu, z které tento pracovník pochází, aby s ním ukončili veškerou spolupráci pro naší společnost. Zákazníkům se za jeho chování velice omlouváme," uvedl Koukolíček.