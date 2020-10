Policie obvinila ve Varnsdorfu na Děčínsku kvůli ovlivňování závěrečných zkoušek při získávání řidičského průkazu čtyři lidi z úplatkářství a zneužití pravomoci úřední osoby. Mezi obviněnými jsou dva zkušební komisaři, kterým měla policie prokázat přijetí úplatku ve 23 případech. V tiskové zprávě to ve středu uvedla policejní mluvčí Jana Slámová. Za podplácení hrozí až šest let vězení, za zneužití pravomoci až pět let a za přijetí úplatku až deset let vězení.

Oba obvinění komisaři podle Slámové prováděli zkoušky žadatelů o řidičské průkazy delší dobu v rozporu se zákony. Svoji pravomoc zneužili u 722 žadatelů o řidičské oprávnění, uvedla policie.

Jedna žena a provozovatel autoškoly pak byli v případu obviněni z podplácení. „Měli opakovaně poskytovat zkušebním komisařům finanční a jiné úplatky za to, že jako zkušební komisaři žadatelům o řidičská oprávnění odkontrolují a opraví testy," uvedla Slámová. Peníze podle ní předávali minimálně sedm měsíců od začátku letošního roku.

Kriminalisté v souvislosti s případem zasahovali na několika místech, včetně sídla zkušebních komisařů na odboru správních agend a dopravy městského úřadu ve Varnsdorfu. Provedli tři domovní prohlídky a jednu prohlídku nebytových prostor, přičemž zajistili přes milion korun v hotovosti a valuty, které podle policistů pocházely z trestné činnosti.

„Ve věci probíhají nadále úkony trestního řízení a u tří osob bude podán státnímu zástupci podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby," dodala mluvčí policie.