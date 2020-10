Policejního vyšetřování smrti šestadvacetiletého muže v nemocnici ve Vsetíně z roku 2017 se mu vůbec nelíbilo. Děda (76) chtěl pro svého milovaného vnuka spravedlnost, a proto se obrátil na Ústavní soud. Ten mu dal za pravdu. Policie podle jeho výroku vyšetřování neprovedla v dostatečné míře.

Mladý muž zemřel v roce 2017 ve Vsetínské nemocnici. Tam dorazil ve velkých bolestech v oblasti břicha 31. července. Lékaři mu ale nepomohli. Operaci chtěli přeložit na další den kvůli obtížnosti zákroku a postoupili ho na takzvané „vyšší pracoviště“. Bolest podle nich způsobovaly kameny ve žlučových cestách. Odpoledne se ale začala u muže projevovat sepse. Později zemřel bez toho, aby ho v nemocnici někdo akutně operoval, nebo letecky převezl na pracoviště, kde by to dokázali.

„Všem nám musí jít o to, aby se to neopakovalo, aby už nikdo nemusel prožívat to, co já,“ řekl muž s iniciály R. V. pro server iDNES. „Je to velmi bolestivé, byl to můj první vnuk. Ale otázky k těm, kteří k tomu přispěli, mne nenechávají v klidu,“ doplnil zničený senior, kterého podle jeho právníka nežene touha po penězích ani jiné kompenzace. Chce jen spravedlnost a zadostiučinění.

Nemocnice si stojí za stanoviskem, že chybu neudělala. „Ošetřující lékař telefonicky kontaktoval pracoviště vyššího typu ve zlínské nemocnici, kde byl výkon dohodnut na druhý den ráno. Pacient nejevil známky sepse, k prudkému zhoršení došlo v odpoledních a večerních hodinách, během krátké doby byl pacient nestabilní a nebylo tedy možné provést ani operační drenáž žlučových cest, ani jej převézt do jiného zdravotnického zařízení vyššího typu. Jeho stav se nakonec bohužel ukázal jako neslučitelný se životem,“ uvedl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

„Především je třeba říci, že úmrtí každého pacienta je pro nás velmi smutnou událostí, která se ošetřujícího personálu hluboce dotýká. Zemře-li navíc mladý člověk, je to vždy tragédie. Už během policejního šetření jsme ale uvedli, že postup našich zdravotníků byl v pořádku,“ doplnil.

Případem se nyní musí znovu zabývat policie, jak jí to nařídil Ústavní soud. Musí zadat revizní znalecký posudek. Policie by měla prověřit také to, zda nechybovalo vedení nemocnice v tom, jak nastavilo komunikaci s „vyššími pracovišti“. Podle ÚS vše zřejmě fungovalo „na dobré slovo“.