Začíná se ukazovat, že vražda malého chlapce (†2 měs.), jehož mrtvolku matka s přítelem v sobotu odhodili do mokřadu za městem, nepřišla z čistého nebe. Miminko totiž podle některých obyvatel Přelouče matka i její přítel týrali - a matka mladé ženy měla navíc o všem vědět! Chlapce podle policie v pátek večer zabil opakovanými údery a pěstmi do hlavy Robert N. (28) rumunského původu, do mokřadu ho pak odnesl ve spolupráci se svojí přítelkyní a matkou malého chlapce Sašou S. (19).