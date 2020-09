Případ se měl stát 25. srpna kolem půl desáté hodiny večerní, kdy se manželé vrátili z restaurace. „Poté, co manželé přišli z hospody, se šla žena vykoupat do vany v koupelně, kdy s jejím svolením manžel vlezl též do vany,“ uvedla policejní mluvčí Hana Millerová.

Manžel měl poté chtít po ženě sex, ta ho však odmítla. Muž údajně nedbal jejího nesouhlasu a manželku znásilnil. „Následně se ženě podařilo vyprostit a měla utéci do pokoje, kde měly být děti, a zavolat na linku 158,“ dodala mluvčí s tím, že muž skončil v cele.

Případ však policie nyní podle serveru novinky.cz odložila. Napadená žena prý totiž nedala souhlas se stíháním svého manžela. „Případ byl jindřichohradeckými kriminalisty v měsíci září odložen, neboť poškozená a oznamovatelka v jedné osobě nedala souhlas k trestnímu stíhání svého manžela,“ řekla mluvčí serveru.