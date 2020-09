Bývalé miss a podnikatelce Daniele Kralevich (35) má patřit luxusní SUV, které srazilo mladou oblíbenou studentku (†18)! Nadějná a chytrá dívka na místě zemřela, modelku odvezli do nemocnice, protože zkolabovala. Od té doby se ale vyhýbá světu. Rodině se stále neomluvila. Její kolega Števo Skrúcaný (60) popsal, co by měla udělat. Před několika lety se mu totiž stalo to samé.

Celým Slovenskem otřásla tragická nehoda, ke které došlo v Bratislavě. Modelka Daniela Kralevich měla svým autem srazil dívku Linh. Ta na místě svým zraněním ale podlehla! Modelka skončila v nemocnici, od té doby se po ní slehla zem.

Smazala si účty na sociálních sítích a vietnamské komunitě, a hlavně rodině, se stále neomluvila. O nehodě se dozvěděl i její kolega bavič Števo Skrúcaný. Ten před šestnácti lety zažil něco podobného. V roce 2004 srazil v Považskej Bystrici důchodkyni, která zraněním podlehla.

Postavil se tomu čelem, rodině se omluvil, zaplatil pohřeb, vyrovnal dluhy jejího syna, pomohl mu odkoupit byt a byl ochotný přijmout jakýkoliv trest. „Je to pro mě šokující zpráva, zkusím se s ní kontaktovat v nejbližší době. Myslím, že to bude potřebovat, aby ji někdo podržel. Samozřejmě, největší tragédie je to pro rodinu té dívky, to je absolutní katastrofa, " řekl Novému Času Skrúcaný.

Podle něj je důležité rodinu kontaktovat i přes fakt, že vám řeknou, že vás nechtějí vidět. „Je třeba se o to pokusit, věřit, že pochopí to nejdůležitější, že člověk nesedá do auta s úmyslem někomu ublížit,“‎ řekl v minulosti.

I tak se ale bavič dokáže vžít do situace modelky. „Já vím, o čem mluvím. Takže to je velmi těžká situace, která chce hlavně čas, ale i tak se už jisté věci nikdy nevrátí. Vím, že je to velká tragédie pro – v uvozovkách – viníka. I tomu viníkovi to změní a zničí život. Tam jsou obě strany zasaženy. Je mi samozřejmě velmi líto, co se stalo a že se to stalo. Tam vždy člověk přemýšlí, kdyby se dal vrátit čas. A on se nedá,“ dodává.

Nový Čas kontaktoval vietnamskou komunitu, zda k nim doputovala jakákoliv omluva či zpráva ze strany modelky. Odpovědí bylo, že už ji ignorují a nestojí jim ani za zmínku. Minulý týden uváděli, že chtějí vědět, proč řidička nezpomalila. Situace je pro ně nepochopitelná.