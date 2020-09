Manželka bývalého fotbalisty je obviněna z objednání nájemné vraždy svého manžela. Původně o to požádala svého milence Erdi Sungura, ten ale hrůzný čin provést odmítl.

Později vyšetřovatelům prozradil vše, na čem se nájemný vrah a jeho krásná milenka domluvili. Asiková měla údajně poskytnout i zbraň a nabídla pomoc s odstraněním těla. Fotbalistu si vzala v roce 2012 a má s ním tři děti.

Podle tureckého deníku Hurriyet to byl právě Sungur, kdo kontaktoval nájemného vraha poté, co byl konfrontován s tím, že není schopen zabít svého soka v lásce sám. „Měl jsem s Yagmur poměr. O zdědění majetku uvažovala až po smrti Emreho Asika a požádala mne, abych ho zabil. Odmítl jsem,“ stojí v soudních dokumentech.

„Jednou mi přinesla kus masa, chtěla, abych do něj střelil. Zkusil jsem to, ale přimhouřil jsem u toho oči. Rozkřičela se na mě, že to nemůžu dělat,“ popisuje dál chování Asikové. Dříve, než však mohlo k naplnění vražedného kontraktu dojít, varoval Emreho před tím, co se na něj chystá.

Yagmur se Sungurem jsou nyní na cestě do vazby a čekají na soud za pokus o vraždu. Emre Asik v minulosti zastupoval všechny tři hlavní istanbulské fotbalové kluby – Galatasaray, Fenerbahce a Besiktas – a během své úspěšné kariéry získal pro Turecko 34 pohárů.