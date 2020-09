Všechno bylo růžové, všichni byli šťastní a spokojení. Karen a Matthew právě oslavili svatbu, měli spolu dvouletého hošíka a čekali další dítě. Milovali fotogenické přírodní destinace, například na svatební cestu si vyjeli do Turecka. Na dovolené v jižní Africe ale přišli o všechno. Karen i její nenarozené dítě zabili, Matthew přežil jen o vlásek.

Bylo září 2019 a Karen Turnerová (†31), manžel Matthew (34) a malý synek Hayden (2) vyrazili ze své britské domoviny do světa na další půvabné místo. Jeli společně s bandou kamarádů. Spojili oslavu svatby jednoho z nich s oslavou Kareniných narozenin. Těch, které se bohužel staly i jejími posledními.

Měli naplánováno strávit pár krásných dní v Národním parku Hluleka v Jihoafrické republice. Ubytovali se na útesech s překrásným výhledem na moře. Pak se to ale stalo. Jedné noci do jejich bungalovu vtrhl násilník a oba pobodal. Matthewa do žaludku, Karen ještě vážněji. Než zloděj stačil provést něco dalšího, Matthew se na něj vrhl a začal ho pronásledoval po schodech dolů směrem k pláži.

I když se Karen z přeťaté tepny na noze musela proudem řinout krev, běžela i s tříměsíčním miminkem v břiše za nimi. „Pobodal ji na levém stehně a zasáhl ji do tepny. Myslím, že ani netušila, že je tak vážně zraněná a že umírá,“ citoval deník Mirror slova jejího zarmouceného bratra Iana Crouche.

Matthewa z místa odvezla letecká ambulance. Mezi prvními, s kým mluvil, byl právě manželčin bratr Ian. Vyprávěl mu všechno, co se stalo a co od své milované ženy slyšel jako poslední. Její slova mu mezi slzami zopakoval. „Kde je Hayden? Matthew, jsi strašně zakrvácený!“ Pak Karen ztratila vědomí a během pár minut na místě zemřela.

Malý Hayden, po kterém se jeho maminka sháněla i ve chvíli, kdy umírala na tepenné krvácení, mnoho dní po tragédii proplakal. Dnes tříletý kluk nemohl pochopit, co se stalo, že už s ním máma není. Ale na to, jaká Karen byla a jak moc ho milovala, jistě nikdy nezapomene.