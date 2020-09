Zamilovaný pár odjel do italského Martinsicura na dvoutýdenní dovolenou. Autem dojeli až před apartmán, kde se ubytovali a užívali si společně chvilky. Jenže ke konci dovolené se Markéta přestala ozývat své mamince a ta se začala obávat nejhoršího. Slovák Jozef zemřel v belgickém vězení: Nebude ho škoda, tvrdila zachraňující sestra

Tamní policie a úřady pak našly tělo mladé Markéty, podle pitvy se utopila, na těle měla navíc řezné rány, asi od ostrých předmětů ve vodě. O pár dní později, a o 20 kilometrů dál, našly tělo jejího přítele Tomáše (†40).

Jen pláčeme…

Tragická zpráva zasáhla všechny blízké a přátelé páru. „Plánovali svou budoucnost,“ uvedla pro web ilrestodelcarlino.it maminka zemřelé Irena. Se smrtí dívky se vyrovnává i její jedenáctiletý bratr, prý se snaží vydržet tu bolest. „Markéta je náš poklad,“ dodala Irena.

Dívka studovala střední školu s výborným prospěchem, věnovala se malování a fotografování, převážně fotila letadla. „Milovala svého přítele, byla inteligentní, krásná, obětavá. Prostě úžasná. Milovala svou rodinu," cituje Irenu web.

Tomáš pracoval jako řidič autobusu, dříve to byl ale voják. „Byl to laskavý muž, pro naší dceru by snesl modré z nebe,“ myslí si matka Irena. Pár se měl 3. září vrátit zpět do Litoměřic, odkud pocházejí. „Jsme zdrceni, bez informací. Nevíme, co dělat, bez ní to bude těžké. Jen pláčeme,“ dodává.

Co jsi nám to udělal?

Před domem, kde pár dva týdny v Itálii bydlel, zůstal jen černý Peugeot, kterým přijeli. Lidé je podle italského webu ilrestodelcarlino.it popisovali jako milý pár.

Kamarádi Tomáše postrádají. „Tomáši, co jsi nám to udělal?" ptá se jeden z nich. „Kurňa před 18 lety to byl bojovník velkého kalibru a téměř nic ho nezastavilo… A teď toto? Dop*dele…," smutní Honza. „Je to neuvěřitelné, nemůžu tomu uvěřit snad ani nechci," dodává Brano.

Co přesně se českému páru stalo, zůstává předmětem policejního vyšetřování.