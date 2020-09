Čtyři hodiny bez jakékoli pomoci. V cele plné moči a výkalů dlouhé minuty umíral slovenský podnikatel, devětatřicetiletý Jozef Ch. Poté, co šokující záběry z cely obletěly celou Belgii, o případu informovaly tamní velké deníky a věnují se mu prakticky všechny slovenská média.

Jozef Ch. přišel o život v únoru 2018 po potyčce s policií v belgickém městě Charleroi. Podle informací belgických médií měl muž nastoupit do letadla směrem do Bratislavy bez platné letenky, a proto ho letištní policie na žádost pilota zavřela do cely předběžného zadržení. Už v tu chvíli se muž choval divně. Lékař ovšem údajně jeho vyšetření neprovedl. Přes mříže pouze konstatoval, že zadržování nic nebrání.

Slovák následně po zhruba dvou hodinách začal upadat do velkého záchvatu, mlátil hlavou o zeď a soustavně se pokoušel o sebepoškozování. Až poté se mu do cely vydali „pomoct“ policisté. Přitlačili ho na matraci poté, co muž údajně proti nim zaujal útočnou polohu.

Mezitím, co on umíral, se mu měli smát, a dokonce napodobovat hajlování, protože si mysleli, že muž je Němec. Šestnáct dlouhých minut se už v záchvatu dusil, nakonec byl v kómatu převezen do nemocnice, kde zemřel. Příčinou smrti bylo mechanické udušení. Zdravotní sestra se podle Novinek měla vyjádřit, že „v žádném případě to nebude velká ztráta, pokud o něho přijdou“.

Případ vzbudil velkou vlnu reakcí. Přátelé i rodina muže původem ze slovenské Terchové oplakali. Uvedli, že v Belgii dlouhodobě podnikal, vlastnil stavební firmu a najímal dělníky na různé práce. V zemi mu ale došly prášky, které pravidelně užíval, proto se potřeboval rychle dostat domů. Místo toho ale zemřel.

Zákrok policie i její následné chování ve středu naprosto odsoudila slovenská sněmovna a označila ho za velmi hrubé. Slovensko nyní žádá od Belgie jasné vysvětlení, protože má pochyby o tom, že nebyla dodržována základní lidská práva jejího občana.