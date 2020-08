Jozef (†39) zemřel v belgické cele: Policejní šéf přišel o místo

Na webu zveřejnil i další záběry ze zatčení Jozefa Ch. po vyvlečení z letadla. Elst tak následuje šéfa generálního ředitelství správní policie Andrého Desenfantse, druhého nejvýše postaveného policisty v království, který také v reakci na zveřejnění videa se zákrokem policistů proti Jozefu Ch. odstoupil po dobu vyšetřování. Elstovi podle listu Hett Nieuwsbladd nařídil odstoupit generální komisař federální policie.

Šéf letecké policie byl v oné době službu konajícím důstojníkem a věděl o zatčení. Elst byl přímým podřízeným Desenfantse, který tvrdí, že o zákroku nevěděl. Od pondělka má mít Elst podle novin přidělenu práci v kanceláři. Jozef Ch. zemřel v únoru 2018 po zákroku policie na letišti v Charleroi, které leží asi 50 kilometrů jižně od Bruselu.

Slovák před tím podle policie prolomil letištní bariéru a neoprávněně nastoupil do letadla, kde se choval násilně. Kapitán proto údajně odmítal vzlétnout. V cele předběžného zadržení si podle dřívějších zpráv Slovák způsobil sebepoškozující zranění a byl převezen do nemocnice, kde později zemřel.

Policisté tvrdí, že se muže v cele snažili uklidnit poté, co opakovaně narážel hlavou do dveří cely, až začal krvácet. Podle videozáznamu ale policisté na Jozefu Ch. více než čtvrthodiny klečeli. Na záběrech je vidět také to, jak jedna z policistek hajluje. Její kolegové se tomu smějí.