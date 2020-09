Chtěli si užít zábavu v partě, místo toho se jejich prázdninové dobrodružství proměnilo v tragédii, kterou už v sobě ponesou zřejmě celý život. Osm dětí páteční požár atrakce ve skate parku v Ostrově nad Ohří přežilo, jejich kamarádka (†12) se ze smrtícího pekla už bohužel nedostala. Psychoterapeut Miloslav Čedík pro Blesk.cz vysvětlil, co by dětem mohlo pomoci se s prožitou hrůzou vyrovnat.

K nešťastné události došlo poté, co děti prolezly malým otvorem do uzamčené dopadové jámy - zvané foam pit - vyplněné molitanem. Jedna z dívek (12) poté škrtla zapalovačem, který později odhodila. Ona sama se zachránila, její kamarádka už to štěstí neměla.

„Děti jsou v tomto věku zvídavé a hledají vzrušení a svůj způsob, jak trávit volný čas. Myslím si, že ta dívka, která škrtla, si vůbec neuvědomovala, co může nastat. Nebyla vůbec schopna identifikovat stupeň nebezpečí,“ soudí dětský psychoterapeut Miloslav Čedík.

Hrdina z Ostrova, kde při požáru zemřela školačka (†12): Z ohně vytáhl pět kamarádů

Falešný pocit bezpečí v partě

Podle odborníka děti v tomto věku ještě neumí danou situaci správně vyhodnotit a přesně odhadnout rizika. Svou roli hraje i pocit bezpečí v partě. „Není tam ještě ta životní zkušenost a linka předvídatelnosti věcí. V partě navíc cítíte samo sebou, že jste v bezpečí, máte pocit, že je všechno v pořádku,“ popisuje Čedík.

Psychoterapeut také pro Blesk.cz zmínil, že v této situaci je potřeba velká citlivost a také to, aby okolí nevrhalo vinu na dívku, která požár způsobila. „Samo o sobě je to velké neštěstí, a pokud je psychicky zdravá, tak prožívá pocity tísně a viny a není třeba to ještě dál násobit z venku. Už ničemu nepomůže, když to bude umocněno pocitem nenávisti,“ soudí Čedík.

Psychoterapeut Miloslav Čedík v redakci Blesku. | Blesk:Karel Kopáč

Pozvání na pohřeb

Ten také připomenul, že každé z dětí může celou děsivou situaci vnímat odlišně. „Pro někoho to může být obrovské trauma být součástí akce, při níž někdo zahynul. A myslím, že je strašně důležité, jestli ta rodina uhořelé dívky bude dělat nějaký akt rozloučení, na který pozve její kamarády. To by mohlo pomoci se se situací lépe vyrovnat,“ vysvětluje Čedík a dodává:

„Chápu, že si rodina nemusí přát, aby byla přítomna i dívka, která škrtla. Ale kdyby to unesli, tak by to byl i určitý stupeň odpuštění. Ale samozřejmě jde o to, jaké míry odpuštění jsou pozůstalí schopni. Možná nic takového právě teď není možné,“ soudí psychoterapeut.

Dva chlapci jsou z party dětí, kteří vlezli do foampitu. S kamarády zapakují svíčku u pietního místa. | Zbyněk Schnapka

Miloslav Čedík dále apeluje na rodiče, aby nad svými dětmi měli kontrolu a o možných nebezpečích s nimi mluvili. „Ta situace se nedá vrátit, ale možná je to sdělení, že jako rodiče bychom měli mít přehled o tom, co se děje kolem našich dětí. Ono to ale samozřejmě bohužel nejde stoprocentně,“ uzavírá psychoterapeut.

Obávaný kmotr patří mezi nejhledanější zločince světa: URNě v Praze unikl o pár minut!