Tragédie se stala v pátek odpoledne v obci Ostrov na Karlovarsku. V tamním skateparku zemřela teprve dvanáctiletá dívka! Ta se svými dvěma kamarádkami se měla podle informací TN.cz dostat dírou v plotě do areálu a zapálit molitan, jimž je vyspáno doskočiště ramp. V následném ohni uhořela!

Do skateparku v obci Ostrov na Karlovarsku se vyrazily pobavit tři školačky. Do areálu se měly dostat dírou v plotě a bavit se u jedné z ramp. Nicméně zábava skončila obrovskou tragédií. Kamarádkám se údajně podařilo zapálit molitan, jímž je vyplněno doskočiště u ramp. Dvěma dívkám se před plameny podařilo utéci, poslední však ne. „Mohu potvrdit, že v areálu skateparku došlo k požáru, při němž zahynula nezletilá dívka," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva pro TN.cz. Školačce mělo být pouhých dvanáct let. Na Karlovarsku byla prý na prázdninách. Jaké okolnosti tragédií předcházely, zjišťuje policie.