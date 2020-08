V pondělí došlo v obci Kašava k čelní srážce dvou aut. Nikdo se nijak vážně nezranil, nikdo nepožil alkohol. Mladý řidič vozu Felicia, pro policisty známá tvář, měl ale jiný průšvih. Při testu na drogy „nalízal“. A nebylo to poprvé…

Doslova postrachem silnic se stal mladý řidič (20) na Zlínsku. Pro policisty to nebyl žádný nováček, při jedenácti policejních kontrolách u něj zjistili přítomnost omamných látek – drog. Mladík navíc v několika případech test na drogy odmítl, číslo mohlo být v tomto případě daleko vyšší. Dětskou maminku Dášu (14) propustili z porodnice. Otčím Ivánek (10) ji přivítal s kyticí

A drogy stály i za jeho dalším dopravním incidentem. Tím se stala dopravní nehoda dvou aut, jeho felicie a octavie ženy (31). Při čelním střetu se nikomu téměř nic nestalo, účastníci utrpěli pouze lehká zranění.

Drogy jsou pro něj asi velkou vášní, pod jejich vlivem způsobil v červenci další nehodu. Tentokrát ve Vizovicích, tady se opět čelně střetl s osobním autem. „Kromě toho je podezřelý ze spáchání trestných činů krádež, neoprávněné užívání cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se měl dopustit v Lukově na Zlínsku,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Řidič z dodávky smrti přišel na pohřeb obětí! Zemřel v ní jeho syn (†11) a další děti (†6, †10, †11)

Policisté mladíka už obvinili. „Policisté mladého řidiče obvinili ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to prozatím ve čtyřech případech, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ dodala mluvčí s tím, že jeho další nekalá činnost je v šetření. Policie čeká na výsledky zdravotních vyšetření, v jiných případech na znalecké posudky.

Doživotní zákaz řízení

Podle dopravního experta Romana Budského z Platformy VIZE 0 je důležité s lidmi, kteří opakovaně usedají za volant pod vlivem drog, pracovat. „Nestačí jen vyslovit zákaz a s člověkem ukončit činnost. U takových lidí je důležité třeba psychologické vyšetření,“ myslí si Budský.