Střelba v budově polikliniky ostravské fakultní nemocnice byla podle výsledků vyšetřování rozšířenou sebevraždou. Dvaačtyřicetiletý střelec útočil s představou, že je nevyléčitelně nemocný a lékaři mu nechtějí pomoci.

Rozhodl se zabít a nechtěl v tom být sám, řekl ve středu novinářům v Ostravě dozorující státní zástupce David Bartoš. Policie v těchto dnech případ odložila, protože pachatel je mrtvý.

Jak ale na tiskovce zaznělo, k tomu, aby se vyšetřování mohlo ukončit, bylo třeba vypracovat psychologický profil útočníka. A to se povedlo, a to i přesto, že v době zhotovování posudků již nežil. Soudním znalcům se to povedlo na základě zdravotních zpráv, různých dalších dokumentů a výpovědí.

Podle Bartoše žádná duševní porucha u pachatele zjištěna nebyla. Motivem ke zločinu bylo spíš mužovo celkové duševní rozpoložení. V roce 2019 si totiž vzal do hlavy, že má rakovinu, jak webu irozhlas.cz už dříve řekli Vitáskovi příbuzní. Výsledky testů sice byly opakovaně negativní, ale on žil dál v přesvědčení, že chorobou určitě onemocněl. Domníval se, že mu lékaři z nějakého důvody pravdu tají.

Tragický čin plánoval několik týdnů. Rozhodl se pro ostravskou nemocnici, protože tam docházel na vyšetření. Palbu zahájil v čekárně. Kdyby se mu zbraň nezasekávala, mrtvých mohlo být mnohem víc. Poruha zbraně byla také důvodem toho, proč z místa utekl a sebevraždu spáchal na jiném místě mimo budovu.