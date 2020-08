Jinak poklidnou neděli v centru Vrchlabí v odpoledních hodinách narušil řidič svým nepochopitelným a naprosto šíleným jednáním! V Peugeotu při parkování nejprve naboural vůz před sebou. Po střetu ale začal couvat a najel na chodník. Neuvěřitelné video: Elektrický výboj z čistého nebe udeřil do stromu. A bouřka v nedohlednu

Tam naboural do dopravní značky. V tu chvíli se za ní nacházeli chodci, kteří ze strachu uskočili a utekli. Ani to ale řidiče v malém autě nezastavilo, sešlápl plyn, otočil se přes silnici a opět vjel na chodník, kde narazil do domu. Poté zběsilou rychlostí po chodníku ujel pryč.

Video Dopravní nehoda ve Vrchlabí. - MP Vrchlabí

„Vrchlabští policisté však za nedlouho vypátrali vozidlo i řidiče a ten se k řízení přiznal. Dechovou zkoušku na alkohol i lékařské vyšetření s odběrem krve policistům ale odmítl. Celková hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun,“ popsal policejní mluvčí Lukáš Vincenc.