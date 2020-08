Moravskoslezský kraj dá pozůstalým po tragickém požáru v Bohumíně na Karvinsku 100.000 korun, částku 50.000 korun dostanou zranění. Finančně by jim měl pomoci také stát. Novinářům to dnes řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Kraj podobně postupoval i po loňské střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava. Při požáru zemřelo 11 lidí, dalších deset bylo zraněno.

„Připravujeme za kraj finanční podporu tak, jak to bylo v rámci případu fakultní nemocnice. To znamená 100.000 pozůstalým a 50.000 zraněným,“ řekl Vondrák.

Podle místopředsedkyně vlády Aleny Schillerové (ANO) na místo tragédie přijede zástupce Probační a mediační služby ČR. „Bude poskytovat pomoc těm pozůstalým. Bude jim radit, jak postupovat, a zítra (v pondělí) hned zasedá probační a mediační služba, která vlastně spravuje fond na oběti pro pozůstalé po trestných činech, protože víceméně je už hodně pravděpodobné (...), že to byl žhářský čin,“ řekla Schillerová. Přesnou výši podpory zatím nechtěla specifikovat.

Šokující záběry požáru v Bohumíně: Takhle vypadala tragédie ze vzduchu

„Před chvílí jsem vystoupala do 11. patra domu. Viděla jsem na místě samém tu tragédii a vlastně tu hrůzu, jsem z toho naprosto zdrcená,“ uvedla Schillerová. Pozůstalým vyjádřila podporu a slíbila maximální pomoc. „Je jasné, že jim ztrátu blízkých nikdy vynahradit nemůžeme,“ doplnila. První peníze by se podle ní k lidem mohly dostat velmi rychle.

Video Schillerová v Bohumíně: Je to hrozná tragédie - Blesk - Martin Sekanina

„Něco jiného je to sledovat v televizi a něco jiného přijet sem na místo samé. Je to tragédie, se kterou jsem se nikdy nesetkala. Jak mi říkali i tady pánové, nemá obdoby v posledních 20 letech,“ zmínila Schillerová a zrekapitulovala: „Zahynulo tam 11 lidí, šest přímo v bytě, pět jich vyskočilo z okna. Byla jsem se dívat i na místo, kde vyskočili. Z těch šesti lidí tři byly děti, které se v bytě udusily. Je to hrozná tragédie. Jsem úplně zdrcena, jsem toho plná.“

Video Letecké záběry z tragédie v Bohumíně - ZZS Moravskoslezský kraj

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před 18:00, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo deset lidí zraněno, včetně dvou hasičů a policisty. V nemocnicích zůstávalo dnes dopoledne pět lidí.