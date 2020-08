Studentka a tatérka Daisy Colemanová (†23) z Maryville spáchala sebevraždu. Dívka na sebe upozornila v dokumentu televize Netflix „Audrie and Daisy", kde promluvila o znásilnění, když jí bylo 14 let.

Tragickou událost potvrdila na Facebooku její matka. „Byla to moje nejlepší kamarádka a úžasná dcera. Myslím, že to musela udělat, muselo se jí zdát, že bez ní můžu žít. Ale já nemůžu. Přála bych si, abych mohla převzít její bolest!“ napsala srdceryvný příspěvek Melinda Moeller Colemanová.

Daisy se zabila osm let poté, co obvinila ze sexuálního napadení svého staršího spolužáka ze střední, když jí bylo pouhých 14 let. Tehdy sedmnáctiletý Matthew Barnett byl zatčen, avšak po dvou měsících bylo obvinění staženo z důvodu nedostatečných důkazů. Právník mladého delikventa navíc obvinění oponoval tím, že s pohlavním stykem nezletilá souhlasila.

Přestože se Barnett nakonec přiznal a dostal dvouletou podmínku, obdržela celá rodina množství výhrůžek, a paní Colemanovou dokonce propustili z její pozice na veterinární klinice. V dubnu 2013 vyhořel jejich dům v Maryville, který byl na prodej, a proto zcela vyklizený, ale požární komisař odmítl provést zkoumání příčiny požáru „kvůli nebezpečné povaze konstrukce“, zdůvodnil to prý.

Celý případ tehdy sledovala média a s pomocí online aktivistické skupiny Anonymous proběhly protesty „Justice for Daisy“. V roce 2016 byla Colemanová jednou z účinkujících v dokumentu od Netflixu „Audrie and Daisy“, kde se rozhovořila o svém napadení a následném traumatu. V dokumentu se vyskytl i příběh Audrie Pottové (†15), která byla znásilněna na večírku a o několik dnů později spáchala sebevraždu.

Daisy Colemanová byla mimo jiné spoluzakladatelkou organizace SafeBAE, která si klade za cíl zabránit sexuálnímu násilí na dospívajících. „Jak všichni naši příznivci vědí, Daisy bojovala mnoho let, aby se vzpamatovala ze svého napadení a zabránila napadení dalších studentů. Měla mnoho vnitřních démonů, kterým čelila. Ani nemůžeme vědět, jak dlouho a tvrdě s nimi bojovala,“ napsala organizace na jejich Twitteru.

