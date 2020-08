Pes na chlapce zaútočil, když se doma zvedl a šel si pro něco k snědku. Rozzuřeného pitbula poté z dítěte strhl příbuzný, který se o Camdona staral v době nepřítomnosti maminky, jež byla tou dobou v práci. Jakmile zaslechl hochův křik, vydal se na jeho záchranu.

Zděšení maminky

Chlapcova maminka Tristin, která nyní žije v michiganském Plainwellu, varuje ostatní rodiče předtím, aby nechávali své děti se psy bez dozoru. „Když jsem dorazila do nemocnice, bála jsem se nejhoršího. Nejdřív mě nenechali Camdona vidět a poté vyšla ven sestra a řekla: ‚Dobré zprávy, dýchá sám od sebe,'" vzpomíná máma.

„Pomyslela jsem si pro sebe, proč by neměl? Pokud by ho pes napadl o pár centimetrů níže a dostal se ke Camdonově krku, můj syn by byl mrtvý. Pes se zakousl ani ne tři centimetry od jeho očí. Jsem šťastná, že jsou jeho uši a oči v pořádku. První zdravotníci na místě prohlásili, že je to nejhorší věc, co kdy viděli,“ dodala Tristin.

Nejhorší den mého života

„Byl to nejhorší den mého života. Měsíc jsem strávila tím, že jsem za Camdona plakala. Byl to šok. Nemohla jsem uvěřit, jak moc pes zranil mého syna. Kolem dětí se pohyboval celý život a nikdy nevykazoval žádné známky agrese. Jmenoval se Chaos, ale jeho jméno se nehodilo k jeho povaze," vysvětlila máma.

Camdon podstoupil v nemocnici mnoho plastických zákroků. Čeká ho však ještě rekonstrukce nosu. „Jizvy Camdona netrápí, ale když na něj civí lidé v supermarketu, rozrušuje ho to. Obzvlášť když se ptají, co se stalo. Trauma nezmizelo. Bude to něco, s čím se budeme muset potýkat po celý zbytek jeho života,“ přiznala Tristin.

Proč pitbul zaútočil?