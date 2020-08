Dva kluci (14 a 17) zachránili život muži, který si na odlehlém místě podřezal žíly! Policie po něm pátrala, jeho matka o něj měla starost. Díky rychlé akci chlapců a neznámého muže se podařilo zachránit lidský život, a to doslova na poslední chvíli!

22. června Milan (14) se svým kamarádem Dominikem (17) z Chuchelna na Semilsku procházeli kolem sídliště Řeky v Semilech. Přes louku kolem opuštěných budov si krátili cestu. Uslyšeli ale řinčení skla, a tak se rozhodli budovu, do které normálně nikdo nechodil, prohledat. Záhadná smrt pohřešované Lucie (†35): Drsný vzkaz rodiny na parte!

„Vešli tedy dovnitř, aby zjistili, co se tu děje, a uviděli zde bezvládně ležet na zemi muže v kaluži krve, který na ně nijak nereagoval,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Uvnitř byl muž (36), po kterém zrovna pátrala policie. O pátrání požádala jeho matka kvůli sebevražedným pokusům. Před svým činem si koupil láhev alkoholu a nůž, kterým se pořezal.

Mladíci proto okamžitě zavolali záchrannou službu a požádali o pomoc neznámého dospělého kolemjdoucího. „Ten pak na zraněného dohlížel do příjezdu sanity. Mladíci komunikovali se zdravotníky a navigovali sanitní vůz, který přijel na místo do několika málo minut. Pacienta v kritickém stavu si následně převzal do péče lékař a umístil ho na lůžko anesteziologicko resuscitačního oddělení jilemnické nemocnice. Jeho zdravotní stav je nyní naštěstí stabilizovaný,“ uvedla mluvčí.

Miliardář Passer boural se svým bugatti na Příbramsku: Škoda je astronomická

Mladíkům za jejich duchapřítomnost a rychlou pomoc poděkoval zástupce vedení Územního odboru v Semilech na společném setkání. „Společná schůzka proběhla v příjemné atmosféře a chlapci od zástupců semilského územního odboru policie a také od poslance Parlamentu České republiky pana Davida Pražáka obdrželi praktické dárky. Velké poděkování patří samozřejmě i neznámému muži, jehož totožnost se nám vypátrat nepodařilo, protože z místa události po odjezdu sanity odešel,“ dodala Baláková.