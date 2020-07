Pár uvízl kilometry od domova a nedaří se jim vrátit zpět. Problémů je více, filipínský prezident prý dovolil střílet každého, kdo porušuje koronavirová opatření. „Nemyslím si, že by naše cestovní pojištění krylo i to, že bude jeden z nás postřelen policií,“ řekl pan Alston Daily Mailu. A i kdyby se opravdu chtěli dostat domů, doprava mezi ostrovy údajně v období pandemie nefunguje, takže by bylo nemožné se dostat do hlavního města.

Kromě toho, že by byla cesta domů složitá, vyšla by na neuvěřitelné peníze. Podle odhadu manželů by repatriace vyšla na více než 300 tisíc korun a to on ani jeho partnerka nemají. Brzo jim možné také dojdou finanční prostředky, přestože mají hmotnou rezervu, na účet, kde ji mají, se z bezpečnostních důvodů nedostanou ze zahraničí.

Rozhodli se proto koupit loď a rybaří a snaží se stát součástí komunity na ostrově. „Koupil jsem loď a chytáme ryby pomocí sítě. Pak je vysušíme a prodáme nebo vyměníme za kuřata či kozy. A pokud jich máme hodně, rozdáme ostatním,“ řekl pan Alston, který se zároveň zlobí, že Austrálie neposkytla dostatek pomoci lidem, kteří kvůli koronaviru zůstali v zahraničí.