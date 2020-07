Minulý týden obletěl Česko pornoskandál, policie zatkla devět osob v sídle největšího tuzemského producenta pornografických filmů. Herečky totiž měly být k natáčení videí prezentovaných na internetu pod názvem Czech casting donuceny proti své vůli pomocí manipulace, lží a psychického nátlaku. Několik žen pro Seznam Zprávy popsalo svou nepříjemnou zkušenost, na kterou do smrti nezapomenou.

Byla to údajně lež už od samého počátku. Agent firmy měl nejprve dívky a ženy kontaktovat a nabízet jim modelingové focení, nešlo však o žádné hanbaté fotky, ale o klasické fotky. „Řekla jsem si: Máš pěknou postavu, peníze se ti jako samoživitelce hodí. Tak proč ne?“ popsala pro Seznam Zprávy maminka čtyř dětí paní E., proč jí nabídka přišla lákavá.

Focení se mělo odehrávat v pražské vile, kterou si firma Netlook pronajímá, na první pohled vše prý vypadalo neškodně. „Všichni byli vstřícní, strašně milí a hodní. Vůbec jsem netušila, o co se jedná," vysvětlila jiná dívka pro portál, jak se celá věc vyvíjela zlehka a postupně, jako mladá a naivní holka prý v lichotkách hezkého kluka rozhodně nehledala nic víc.

Osudná smlouva

Ženy pak, aniž by prý stále tušily, co po nich budou v brzké chvíli chtít podepsaly ošemetnou smlouvu, kterou si mnoho z nich neprostudovalo dostatečně. „Tam, v rodinném domě ve slepé uličce, zahodíte svoji budoucnost a naučíte se do konce života pořádně číst smlouvy,“ shrnula pro Seznam Zprávy další z údajných obětí.

Po podpisu smlouvy mělo dojít na focení, fotograf byl však ve skutečnosti profesionální pornoherec a chtěl po ženách sex. Když nesouhlasily, prý jim zamával před nosem podepsaným papírem, v němž stálo, že pokud video nenatočí, čeká je pokuta v řádu stovek tisíc, na jejíž zaplacení ženy samozřejmě neměly peníze.

Psychické problémy

Z vily si tak zmanipulované oběti často odnesly psychické problémy, které se s některými táhnou do dnes. Paní E. měla prý sebevražedné myšlenky a naživu ji držely pouze její děti. Na maloměstě, kde žije, se navíc její video bleskově rozšířilo, a její vysvětlení nikdo neposlouchal.



Bylo to dobrovolné?

Právníci zatčených se však brání, údajné oběti prý nikdo do ničeho nenutil. „Pokud se žena necítila během castingu dobře, tak si to rozmyslela a odešla. Vždy na základě svobodného rozhodnutí,“ řekl podle Sezna Zpráv obviněný kameraman policistům. Firma během posledních let natočila asi 1600 castingů, kauzu odstartovalo svědectví pouze zlomku dívek, doplnil obhájce obviněných.

Hlavní postavou měl být majitel společnosti, podle jehož pokynu se prý další aktéři řídili. „Po jeho kladném stanovisku se ostatní členové měli řídit předem daným postupem, kterak dívky zmanipulovat za účelem natočení pornografického díla,“ sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.