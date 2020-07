Podle všeho se kontroverzní zápasník, který drama na veřejnosti rozhodně nezpůsobil poprvé, začal u svého stolu s někým hádat. Dle některých zdrojů šlo o jeho přítelkyni Latory Gonzalezovou. Bojovníka proto personál restaurace vyzval, aby odešel. Následoval ovšem incident, který další z návštěvníků natočil na mobil.

Na videu je vidět, jak Perry s přítelkyní opouští místo, ale u východu se dvojice opět začne dohadovat. Latory se evidentně snažila dostat svého rozzuřeného přítele z restaurace. Během hádky u východu byl údajně zápasník opět požádán, aby odešel, a poté se strhla rvačka, při níž Perry praštil staršího muže.

Mike Perry can say the N-word because his DNA is 2% black ! pic.twitter.com/L0giG9OhtQ