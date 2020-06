Naděžda Bušuevová (42) z Ruska neviděla dlouhých 26 let denní světlo. Ani sousedi neměli tušení, že v domě stále žije a přitom vesnička Ozjablikovo, kde matka Taťana s dcerou bydlely, má pouhých 300 obyvatel a všichni se navzájem znají. Dvě ženy žily v neuvěřitelné bídě v domě bez elektřiny a tekoucí vody a z domu téměř nevycházely. Případ šokoval celé Rusko.

„Ze začátku se ničím nelišily od ostatních lidí z vesnice. Taťana pracovala jako prodavačka a Naďuška chodila do školy,“ řekl pro server Komsomolskaja Pravda jeden z obyvatel vesnice Denis. „Byla na dceru sama a žilo se jim těžko, muselo to pro ni být těžké vychovávat dceru a chodit do práce. Nabízenou pomoc však odmítala,“ dodal.

Denis také prozradil, že vesničanům připadalo, že je na Naděždu matka příliš přísná, protože nesměla ven s kamarádkami ani do obchodu, chodila jenom do školy a ze školy. Poté, co skončila osmou třídu už ji nikdy nikdo neviděl. „Mysleli jsme si, že někam odjela, nebo utekla,“ vysvětlil soused.

To však nebyla pravda, celou dobu v domě žila, ven však vycházela pouze v noci a nejdál 40 metrů od domu. Vše se zmenilo, když její matka onemocněla, Naděžda musela vyrazit pro pomoc. Dorazila na místní radnici a starostovi Vasilu Tovarnovovi se svěřila, že žijí v místnosti plné potkanů a koček a spí v společně v jedné posteli. Navíc ženy ani neodklízely mrtvá těla koček, ale prostě s nimi žily.

„Můj život je horší než kočičí. Kočky mají více práv. Připadám si, že už neexistuji, jsem živá mrtvola. Potřebuji práci, potřebuji pas,“ řekla údajně starostovi žena, která se prý nemyla od roku 2006, její vlasy byly jeden velký slepenec.

Podle Tovarnova je sice žena ve špatném stavu, ale není prý blázen, přestože se 26 let živila kočičím a zkaženým jídlem. Návrat do normálního světa pro ní však bude zřejmě velmi těžký a není jisté, zda to ve svém věku vůbec zvládne.