Policisty zalarmoval seniorův syn. Jeho táta napsal, že už nechce žít, a odjel autem neznámo kam. Rozjela se pátrací akce. Vůz našli zakrátko policisté odstavený u benzinky, zoufalý senior už stál u zábradlí na mostě přes dálnici D6.

„Když jsem se k němu dostal blíž, tak jsem s ní navázal kontakt. Snažil jsem se zjistit, co ho trápí. Říkal jsem mu, že tohle není řešení,“ popsal policista Lukáš Ret.

To už přispěchal i Retův kolega Petr Balog. Ten má se záchranou života už zkušenost, loni zachránil autistického chlapce, který ujel tátovi ze zahrady na koloběžce a spadl do řeky.

Skok mu rozmluvili

Policisté svorně seniora, kterého trápilo zdraví, přesvědčovali, že vše se dá jistě vyřešit jinak. „Stál opřený o zábradlí a netušili jsme, co se mu honí hlavou. Naštěstí se nám ho podařilo přesvědčit. Po chvíli, kdy jsme společně stáli na mostě, jsem mu řekl, jestli nepůjdeme k našemu služebnímu vozidlu. Souhlasil,“ uvedl Balog.

To už bylo vyhráno. Senior nastoupil do policejního auta a nechal se odvézt do Sokolova. Tam si jej převzali do péče zdravotníci. Obtížnou a stresující situaci, kdy hrozilo, že se muž vrhne z mostu do hlubiny, policisté dokázali zvládnout s chladnou hlavou. Zachránili tak lidský život.

