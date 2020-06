Na Hlaváčově ulici v Pardubicích probíhá instalace protihlukových stěn u nemocnice. Pracovníci soukromé firmy, která instalace provádí, tam mají korigovat dopravu. Jednomu z projíždějících řidičů se však zdálo, že žena, která má dopravu usměrňovat, je opilá. Měla se motat a málem spadnout pod auto. Kontaktoval proto strážce zákona, kteří okamžitě na místo vyjeli.

„Devětatřicetiletá žena skutečně byla svými pohyby nápadná už zdálky. Zblízka pak strážníky překvapila jak výsledkem dechové zkoušky ve výši 1,16 promile, tak pozitivním na návykové látky,“ uvedla městská policie Pardubice v prohlášení. Policisté navíc za svodidly, kde žena stála, našli prázdné láhve vodky.

Ovšem tím kontakt policistů s pracovníky soukromé firmy neskončil. Hned druhý den se do Hlaváčovy ulice vrátili, a to poté, co je kontaktoval další řidič, který je upozornil na muže, jenž tam měl rovněž korigovat dopravu. „Osmatřicetiletý muž, kterého v reflexivní vestě a s plácačkou vyzvali k dechové zkoušce, dýchl stejnou hodnotu jako jeho kolegyně předchozí den – 1,16 promile. Později vyfoukl ještě víc – 1,19 promile,“ dodává policie s tím, že policistům tvrdil, že den předtím vypil jen deset piv a osm panáků.