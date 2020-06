Dustin Lee Dennis (31) z města Tulsa v Oklahomě měl děti ve střídavé péči a pokud by se dalo soudit z jeho příspěvků na sítích, nesmírně je miloval. Jak je zbožňoval doopravdy, se neví. Jisté je, že je nechal „upéct se zaživa“ ve vlastním autě. Zda omylem, nebo nedopatřením, zůstává v šetření.

Nyní sedí ve vazbě za vraždu. Jeho malá dcera Teagan (4) a syn Ryan (3) nepřežili jeho „péči“, když je nechal pět hodin na slunci v zamčeném voze. Dennis je měl ve střídavé péči, většinu času ale trávily s matkou. V sobotu, kdy k otřesné události došlo, se teploty v Oklahomě už šplhaly nad 30 °C.

V poledne s dětmi Dennis zaskočil do obchodu a pak si šel dát dvacet. Auto pečlivě zamkl, děti však nechal uvnitř. Podle policie jeho počínání, které vedlo k smrti nebožátek, natočil jeho soused od vedle. Na videu je údajně vidět, jak Dennis zamyká auto a jde domů bez dětí. Televize Fox 23 referovala, že když se „svědomitý“ otec probral z mrákot sobotního nicnedělání, nemohl prý děti najít. Pak konečně přišel k autu, kde obě bez hnutí ležely na podlaze.

Následně zavolal policii a odnesl mrtvolky do obývacího pokoje. Přivolaní zdravotníci už nemohli než konstatovat smrt.

Takhle zněl jeden z příspěvků na sociálních sítích, ve kterém se otec rozplýval – i když docela osobitě – nad krásami rodičovství. „Ten, kdo nemá děti, si to asi dokáže těžko představit, ale je to to nejúžasnější a trochu i nejhrůznější na světě! Dívat se na ně, jak začínají mít svoji vlastní osobnost, a těšit se na to, co nového zažijí a čeho dosáhnou. Doufám, že naše pouto bude jen a jen silnější, doufám, že mi později kdykoliv rádi zavolají nebo si ke mně přijdou pro radu.“ Nic z toho už se ale samozřejmě nestane.