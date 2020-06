Neobvyklý a náročný zásah mají za sebou dobrovolní a profesionální hasiči z Opatovic na Hranicku. V pátek večer je někdo zavolal k záchraně mláděte výra velkého! Nádherná sova, jíž se přezdívá král noci, totiž uvízla na skále v lomu. Řidič přejížděl autem rozvodněnou Morávku: Strhl ho proud! Na střeše zůstala žena a pes

„Na člunu dopluli ke skále a krotké mládě odchytli,“ informovali hasiči na twitteru. Vystrašené zvíře zabalili do deky a předali do péče ornitoložce, která jej odvezla na záchrannou stanici. Mládě výra velkého se tak brzy vydá zpět do přírody.